Ключовим аспектом у моєму призначенні було те, що я родом з Одещини, — Кіпер

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Олега Кіпера призначили головою Одеської військової адміністрації, тому що президент вимагав, щоб керівники мали військовий або силовий досвід. Важливу роль також відіграло і його походження з Одеського регіону.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новинам.LIVE розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Особисті знайомства з президентом

"Так, з Володимиром Зеленським всі були знайомі, він був у нас, його знала вся країна і пів світу, ми всі його знали. У робочому плані ми з ним не перетиналися. Я, працюючи на посаді прокурора Києва, вперше зустрівся з ним на початку війни", — сказав очільник ОВА.

За його словами, президент Володимир Зеленський останнім часом робив акцент на військових і силовиках при виборі керівників військових адміністрацій. Олег Кіпер вважає, що саме це і було одним із чинників, які сприяли його призначенню на посаду голови ОВА. Крім того, він відзначив, що його розуміння Одеського регіону також відіграли значущу роль у цьому.

"Я думаю, що коли президент мене запросив і запропонував Одеську область, одним з аргументів було, що я народився в Одеській області й розумію регіон. Президент дуже любить Одесу, він сказав мені, що йому б хотілось, щоб цей регіон очолила та людина, яка теж її любить, тому я думаю, що важливу роль відіграло те, що я тут народився", — розповів голова ОВА.

Співпраця та комунікація з президентом

Голова Одеської військової адміністрації, Олег Кіпер, підкреслив вагомість особистої зустрічі та спілкування з главою держави. За його словами, це не лише ефективний засіб розв'язання актуальних проблем, а й великий плюс у взаємодії.

"Президент за останні кілька місяців був у нас, якщо не помиляюсь, чотири чи п'ять разів. Для мене це великий плюс, що можеш не в телефонному режимі, а наживо в робочому порядку пояснити ту чи іншу проблему", — розказав Олег Кіпер.

Нагадаємо, Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться й про Одещину, де важливо не лише забезпечити теплом людей, а й захистити припортову інфраструктуру, яку намагаються знищити окупанти. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.