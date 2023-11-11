Ключевым аспектом в моем назначении было то, что я родом из Одесчины, — Кипер

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Олег Кипер был назначен главой Одесской военной администрации, потому что президент требовал, чтобы руководители имели военный или силовой опыт. Важную роль сыграло и его происхождение из Одесского региона.

Об этом в эксклюзивном интервью Новинам.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Личные знакомства с президентом

"Да, с Владимиром Зеленским все были знакомы, он был у нас, его знала вся страна и полмира, мы все его знали. В рабочем плане мы с ним не пересекались. Я, работая на должности прокурора Киева, впервые встретился с ним в начале войны", — сказал глава ОВА.

По его словам, президент Владимир Зеленский в последнее время делал упор на военных и силовиках при выборе руководителей военных администраций. Олег Кипер считает, что именно это и было одним из факторов, способствовавших его назначению на должность главы ОВА. Кроме того, он отметил, что его понимание Одесского региона также сыграло значительную роль в этом.

"Я думаю, что когда президент меня пригласил и предложил Одесскую область, одним из аргументов было, что я родился в Одесской области и понимаю регион. Президент очень любит Одессу, он сказал мне, что ему бы хотелось, чтобы этот регион возглавил тот человек, который тоже ее любит, поэтому, я думаю, что важную роль сыграло то, что я здесь родился", — рассказал председатель ОВА.

Сотрудничество и коммуникация с президентом

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер подчеркнул важность личной встречи и общения с главой государства. По его словам, это не только эффективное средство решения актуальных проблем, но и большой плюс во взаимодействии.

"Президент за последние несколько месяцев был у нас, если не ошибаюсь, четыре или пять раз. Для меня это большой плюс, что можешь не в телефонном режиме, а вживую в рабочем порядке объяснить ту или иную проблему", — рассказал Олег Кипер.

Напомним, Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесчине, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.