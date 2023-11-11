Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ключевым аспектом в моем назначении было то, что я родом из Одесчины, — Кипер arrow

Ключевым аспектом в моем назначении было то, что я родом из Одесчины, — Кипер

11 ноября 2023 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ключевым аспектом в моем назначении было то, что я родом из Одесчины, — Кипер
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Олег Кипер был назначен главой Одесской военной администрации, потому что президент требовал, чтобы руководители имели военный или силовой опыт. Важную роль сыграло и его происхождение из Одесского региона.

Об этом в эксклюзивном интервью Новинам.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Личные знакомства с президентом

"Да, с Владимиром Зеленским все были знакомы, он был у нас, его знала вся страна и полмира, мы все его знали. В рабочем плане мы с ним не пересекались. Я, работая на должности прокурора Киева, впервые встретился с ним в начале войны", — сказал глава ОВА.

По его словам, президент Владимир Зеленский в последнее время делал упор на военных и силовиках при выборе руководителей военных администраций. Олег Кипер считает, что именно это и было одним из факторов, способствовавших его назначению на должность главы ОВА. Кроме того, он отметил, что его понимание Одесского региона также сыграло значительную роль в этом.

"Я думаю, что когда президент меня пригласил и предложил Одесскую область, одним из аргументов было, что я родился в Одесской области и понимаю регион. Президент очень любит Одессу, он сказал мне, что ему бы хотелось, чтобы этот регион возглавил тот человек, который тоже ее любит, поэтому, я думаю, что важную роль сыграло то, что я здесь родился", — рассказал председатель ОВА.

Сотрудничество и коммуникация с президентом

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер подчеркнул важность личной встречи и общения с главой государства. По его словам, это не только эффективное средство решения актуальных проблем, но и большой плюс во взаимодействии.

"Президент за последние несколько месяцев был у нас, если не ошибаюсь, четыре или пять раз. Для меня это большой плюс, что можешь не в телефонном режиме, а вживую в рабочем порядке объяснить ту или иную проблему", — рассказал Олег Кипер.

Напомним, Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесчине, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме