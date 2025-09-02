Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Код нації — Укрпошта презентувала марку з вишивкою Одещини

Код нації — Укрпошта презентувала марку з вишивкою Одещини

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 15:37
Марка з вишивкою Одещини: новий випуск від Укрпошти
Поштова марка Одеської області. Фото: Укрпошта

Сьогодні, 2 вересня, Укрпошта представила нові поштові марки із серії "Українська вишивка — код нації". Цього разу серед них — вишивка Одещини. У центрі уваги — традиційна чоловіча сорочка з унікальним орнаментом, яка зберігає історію та символіку краю.

Про це повідомили у пресслужбі Укрпошти.

Реклама
Читайте також:

Укрпошта показала новий випуск художніх поштових марок із серії "Українська вишивка — код нації". Вона стартувала у 2018 році й уже охопила 13 регіонів та Крим. Одещину цього разу представляє чоловіча сорочка з "брокарівським" орнаментом. Її прикрашають рослинні мотиви, виконані хрестиком і зубцями. Такий візерунок символізує силу й захист. Сорочка датована ХХ століттям і нині зберігається у Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара".

"Кожна марка цієї серії — це жива історія, вишита нитками пам’яті. Ми прагнемо, щоб Україну у світі впізнавали за красою традицій, силою культури та любов’ю до своєї землі", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Одеса
Нова поштова марка Одещини. Фото: Укрпошта
Одеса
Поштові марки Одещини та Сумщини. Фото: Укрпошта 


Номінал нових поштових марок — U (вартість пересилання простого листа до 50 г). Тираж — 320 тисяч примірників. Разом із маркою вийшли картка, конверт першого дня та спеціальна папка. Придбати їх можна у філателістичних крамницях, відділеннях Укрпошти та онлайн у Поштовому маркеті.

Нагадаємо, ми писали, що Укрпошта та Нова пошта змінюють вартість послуг. Також, ми повідомляли, що Укрпошта випустила марку присвячену відомій спецоперації СБУ "Павутина".

Укрпошта Одеса Одеська область Новини Одеси поштова марка
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації