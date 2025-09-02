Марка з вишивкою Одещини: новий випуск від Укрпошти

Поштова марка Одеської області. Фото: Укрпошта

Сьогодні, 2 вересня, Укрпошта представила нові поштові марки із серії "Українська вишивка — код нації". Цього разу серед них — вишивка Одещини. У центрі уваги — традиційна чоловіча сорочка з унікальним орнаментом, яка зберігає історію та символіку краю.

Про це повідомили у пресслужбі Укрпошти.

Укрпошта показала новий випуск художніх поштових марок із серії "Українська вишивка — код нації". Вона стартувала у 2018 році й уже охопила 13 регіонів та Крим. Одещину цього разу представляє чоловіча сорочка з "брокарівським" орнаментом. Її прикрашають рослинні мотиви, виконані хрестиком і зубцями. Такий візерунок символізує силу й захист. Сорочка датована ХХ століттям і нині зберігається у Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара".



"Кожна марка цієї серії — це жива історія, вишита нитками пам’яті. Ми прагнемо, щоб Україну у світі впізнавали за красою традицій, силою культури та любов’ю до своєї землі", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Нова поштова марка Одещини. Фото: Укрпошта

Поштові марки Одещини та Сумщини. Фото: Укрпошта



Номінал нових поштових марок — U (вартість пересилання простого листа до 50 г). Тираж — 320 тисяч примірників. Разом із маркою вийшли картка, конверт першого дня та спеціальна папка. Придбати їх можна у філателістичних крамницях, відділеннях Укрпошти та онлайн у Поштовому маркеті.

