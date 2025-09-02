Марка с вышивкой Одесской области: новый выпуск от Укрпочты

Почтовая марка Одесской области. Фото: Укрпочта

Сегодня, 2 сентября, Укрпочта представила новые почтовые марки из серии "Украинская вышивка — код нации". На этот раз среди них — вышивка Одесской области. В центре внимания — традиционная мужская рубашка с уникальным орнаментом, которая сохраняет историю и символику края.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.

Укрпочта показала новый выпуск художественных почтовых марок из серии "Украинская вышивка — код нации". Она стартовала в 2018 году и уже охватила 13 регионов и Крым. Одесскую область на этот раз представляет мужская рубашка с "брокаровским" орнаментом. Ее украшают растительные мотивы, выполненные крестиком и зубцами. Такой узор символизирует силу и защиту. Рубашка датирована ХХ веком и сейчас хранится в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".



"Каждая марка этой серии — это живая история, вышитая нитями памяти. Мы хотим, чтобы Украину в мире узнавали по красоте традиций, силе культуры и любви к своей земле", — отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Новая почтовая марка Одесской области. Фото: Укрпочта

Почтовые марки Одесской и Сумской областей. Фото: Укрпочта



Номинал новых почтовых марок — U (стоимость пересылки простого письма до 50 г). Тираж — 320 тысяч экземпляров. Вместе с маркой вышли карточка, конверт первого дня и специальная папка. Приобрести их можно в филателистических магазинах, отделениях Укрпочты и онлайн в Почтовом маркете.

