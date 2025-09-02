Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Код нации — Укрпочта презентовала марку с вышивкой Одесчины

Код нации — Укрпочта презентовала марку с вышивкой Одесчины

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 15:37
Марка с вышивкой Одесской области: новый выпуск от Укрпочты
Почтовая марка Одесской области. Фото: Укрпочта

Сегодня, 2 сентября, Укрпочта представила новые почтовые марки из серии "Украинская вышивка  код нации". На этот раз среди них  вышивка Одесской области. В центре внимания  традиционная мужская рубашка с уникальным орнаментом, которая сохраняет историю и символику края.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.

Реклама
Читайте также:

Укрпочта показала новый выпуск художественных почтовых марок из серии "Украинская вышивка  код нации". Она стартовала в 2018 году и уже охватила 13 регионов и Крым. Одесскую область на этот раз представляет мужская рубашка с "брокаровским" орнаментом. Ее украшают растительные мотивы, выполненные крестиком и зубцами. Такой узор символизирует силу и защиту. Рубашка датирована ХХ веком и сейчас хранится в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".

"Каждая марка этой серии — это живая история, вышитая нитями памяти. Мы хотим, чтобы Украину в мире узнавали по красоте традиций, силе культуры и любви к своей земле", — отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Одеса
Новая почтовая марка Одесской области. Фото: Укрпочта
Одеса
Почтовые марки Одесской и Сумской областей. Фото: Укрпочта


Номинал новых почтовых марок  U (стоимость пересылки простого письма до 50 г). Тираж — 320 тысяч экземпляров. Вместе с маркой вышли карточка, конверт первого дня и специальная папка. Приобрести их можно в филателистических магазинах, отделениях Укрпочты и онлайн в Почтовом маркете.

Напомним, мы писали, что Укрпочта и Новая почта меняют стоимость услуг. Также, мы сообщали, что Укрпочта выпустила марку посвященную известной спецоперации СБУ "Паутина".

Укрпошта Одесса Одесская область Новости Одессы почтовая марка
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации