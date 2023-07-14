Кокаїн з Еквадору: ДБР розповіли, як провозили наркотик на територію України

Затримання організатора схеми завезення кокаїну. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з оперативниками Департаменту боротьби зі злочинами наркозлочинності Національної поліції зупинили постачання еквадорського кокаїну до України. Під час операції затримано колишнього правоохоронця, який займався збутом понад 3 кг наркотику за 135 тис. доларів США.

Про це повідомляє ДБР.

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Хто входив до злочинної групи

Виявлено, що правоохоронець був членом злочинної групи, що організовувала незаконний імпорт кокаїну з Латинської Америки через європейські країни до України. Наркотик розповсюджувався на території різних областей України оптом, починаючи з 1 кг, за ціною 45 тис. доларів США за кілограм.

До складу злочинної групи, крім правоохоронця, входили також службові особи митниць та громадяни країн Європейського Союзу.

Обшуки в учасника злочинної групи.

Як постачали кокаїн в Україну

Під час розслідування було встановлено, що до початку війни наркотики імпортувалися до України через Одеський морський порт, приховані в спеціально обладнаному контейнері. Проте через збройний конфлікт канал постачання був зупинений, і наркоторговці створили новий шлях через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області.

Яке покарання чекає на наркоторговців

Наразі проводяться оперативні слідчі дії, обшуки для виявлення можливих схованок наркотиків та осіб, причетних до цього злочину.

Досудове розслідування згідно з ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України продовжується. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Інші випадки продажу наркотиків

Поліцейські Білгород-Дністровського району передали до суду справу стосовно 35-річного жителя, якого звинувачують у незаконному виготовленні та зберіганні канабісу у великих кількостях. Під час обшуку в його місці проживання виявили майже два кілограми наркотичного зілля.

Також ми писали, що під час виконання службових обов'язків на одному з мобільних блокпостів в Одесі бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського затримали наркоторговця. Під час поверхневого огляду водія гвардійці виявили пакет, в якому було 10 згортків невідомої рослинної речовини, що нагадувала канабіс.