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ЛСД, екстазі й не тільки: в Одесі затримали наркоторговця

9 червня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ЛСД, екстазі й не тільки: в Одесі затримали наркоторговця
Затримання наркоторговця. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час нічної комендантської години правоохоронці Одеси розкрили справу про виробництво та збут наркотиків. Підозрюваний наркоторговець виявився уродженець Полтавської області.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Під час патрулювання в центрі міста, поліцейські зупинили автомобіль підозрілого чоловіка неподалік Привокзальної площі. Після перевірки та проведення слідчих дій, правоохоронці вилучили близько п'яти кілограмів канабісу з автомобіля, що було підтверджено експрес-тестом.

Крім того, в автомобілі знайшли пакети з іншими наркотичними речовинами, такі як PVP, екстазі, ЛСД та псилоциновмісні гриби. Зловмисник придбав ці речовини через Інтернет та фасував їх у своєму місці проживання з метою подальшого збуту.

Вилучені наркотики. Фото: ГУНП в Одеській області
Вилучені наркотики. Фото: ГУНП в Одеській області
Наркотичні речовини. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на наркоторговця

Чоловіка затримано в процесуальному порядку, а слідчі вже повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та перевезення наркотичного засобу з метою збуту.

Вилучені речовини були направлені на експертизу, результати якої допоможуть визначити правову кваліфікацію дій підозрюваного. Слідство щодо цієї справи триває, і правоохоронні вживають заходів для встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до цієї наркозлочинної діяльності.

Нагадаємо, поліція затримала 30-річного одесита, якого підозрюють у розповсюдженні метадону. Правоохоронці виявили та вилучили понад 70 згортків наркотичної речовини, які підтвердилися під час експрес-тесту. 

Також ми писали, що під час виконання службових обов'язків на одному з мобільних блокпостів в Одесі, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського затримали наркоторговця. Під час поверхневого огляду водія, гвардійці виявили пакет, в якому було 10 згортків невідомої рослинної речовини, що нагадувала "Канабіс".

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