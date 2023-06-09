ЛСД, экстази и не только: в Одессе задержали наркоторговца
Во время ночного комендантского часа правоохранители Одессы раскрыли дело о производстве и сбыте наркотиков. Подозреваемый наркоторговец оказался уроженец Полтавской области.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Во время патрулирования в центре города, полицейские остановили автомобиль подозрительного мужчины недалеко от Привокзальной площади. После проверки и проведения следственных действий, правоохранители изъяли около пяти килограммов каннабиса из автомобиля, подтвержденного экспресс-тестом.
Кроме того, в автомобиле были обнаружены пакеты с другими наркотическими веществами, такие как PVP, экстази, ЛСД и псилоцинсодержащие грибы. Злоумышленник приобрел эти вещества через Интернет и фасовал их в своем месте жительства с целью дальнейшего сбыта.
Какое наказание ждет наркоторговца
Мужчина задержан в процессуальном порядке, а следователи уже сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотического средства в целях сбыта.
Удалённые вещества были направлены на экспертизу, результаты которой помогут определить правовую квалификацию действий подозреваемого. Следствие по этому делу продолжается, и правоохранительные органы принимают меры для установления других лиц, которые могут быть причастны к наркопреступной деятельности.
Напомним, полиция задержала 30-летнего одессита, подозреваемого в распространении метадона. Правоохранители обнаружили и изъяли более 70 свертков наркотического вещества, подтвердившихся во время экспресс-теста.
Также мы писали, что во время исполнения служебных обязанностей на одном из мобильных блокпостов в Одессе бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского задержали наркоторговца. Во время поверхностного осмотра водителя гвардейцы обнаружили пакет, в котором находилось 10 свертков неизвестного растительного вещества, напоминавшего "Канабис".