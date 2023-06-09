Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow ЛСД, экстази и не только: в Одессе задержали наркоторговца arrow

ЛСД, экстази и не только: в Одессе задержали наркоторговца

9 июня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ЛСД, экстази и не только: в Одессе задержали наркоторговца
Задержание наркоторговца. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время ночного комендантского часа правоохранители Одессы раскрыли дело о производстве и сбыте наркотиков. Подозреваемый наркоторговец оказался уроженец Полтавской области.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Во время патрулирования в центре города, полицейские остановили автомобиль подозрительного мужчины недалеко от Привокзальной площади. После проверки и проведения следственных действий, правоохранители изъяли около пяти килограммов каннабиса из автомобиля, подтвержденного экспресс-тестом.

Кроме того, в автомобиле были обнаружены пакеты с другими наркотическими веществами, такие как PVP, экстази, ЛСД и псилоцинсодержащие грибы. Злоумышленник приобрел эти вещества через Интернет и фасовал их в своем месте жительства с целью дальнейшего сбыта.

Удалены наркотики. Фото: ГУНП в Одесской области
Удалены наркотики. Фото: ГУНП в Одесской области
Наркотические вещества. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет наркоторговца

Мужчина задержан в процессуальном порядке, а следователи уже сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотического средства в целях сбыта.

Удалённые вещества были направлены на экспертизу, результаты которой помогут определить правовую квалификацию действий подозреваемого. Следствие по этому делу продолжается, и правоохранительные органы принимают меры для установления других лиц, которые могут быть причастны к наркопреступной деятельности.

Напомним, полиция задержала 30-летнего одессита, подозреваемого в распространении метадона. Правоохранители обнаружили и изъяли более 70 свертков наркотического вещества, подтвердившихся во время экспресс-теста.

Также мы писали, что во время исполнения служебных обязанностей на одном из мобильных блокпостов в Одессе бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского задержали наркоторговца. Во время поверхностного осмотра водителя гвардейцы обнаружили пакет, в котором находилось 10 свертков неизвестного растительного вещества, напоминавшего "Канабис".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас