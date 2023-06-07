В Одесі затримали розповсюджувача метадону
Поліція затримала 30-річного одесита підозрюваного у розповсюдженні метадону. Правоохоронці виявили та вилучили понад 70 згортків наркотичної речовини, які підтвердилися під час експрес-тесту.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Затриманий чоловік був помічений поблизу Хаджибейського району, коли він розміщував дозу наркотику у прихованому місці. Поліцейські вилучили 71 згорток метадону з його схованки та кишень. Вилучені докази були направлені на експертизу для подальшого розслідування.
Яке покарання чекає на "закладника"
За наявності достатньої кількості доказів, поліцейські повідомили підозрюваному про його причетність до незаконного придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів згідно зі статтею 307 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачене позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Нагадаємо, правоохоронці затримали 46-річного жителя Арциза, який вирощував та зберігав значну кількість наркотичної речовини у своєму будинку. За ці дії йому загрожує до десяти років ув'язнення та конфіскація майна.
Також ми писали, що під час виконання службових обов'язків на одному з мобільних блокпостів в Одесі, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського затримали наркоторговця. Під час поверхневого огляду водія, гвардійці виявили пакет, в якому було 10 згортків невідомої рослинної речовини, що нагадувала "Канабіс".