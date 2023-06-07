В Одесі затримали розповсюджувача метадону

Чоловік розкладає закладки. Фото: google

Поліція затримала 30-річного одесита підозрюваного у розповсюдженні метадону. Правоохоронці виявили та вилучили понад 70 згортків наркотичної речовини, які підтвердилися під час експрес-тесту.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Затриманий чоловік був помічений поблизу Хаджибейського району, коли він розміщував дозу наркотику у прихованому місці. Поліцейські вилучили 71 згорток метадону з його схованки та кишень. Вилучені докази були направлені на експертизу для подальшого розслідування.

Експрес-тест на виявлення наркотиків. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на "закладника"

За наявності достатньої кількості доказів, поліцейські повідомили підозрюваному про його причетність до незаконного придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів згідно зі статтею 307 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачене позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 46-річного жителя Арциза, який вирощував та зберігав значну кількість наркотичної речовини у своєму будинку. За ці дії йому загрожує до десяти років ув'язнення та конфіскація майна.

Також ми писали, що під час виконання службових обов'язків на одному з мобільних блокпостів в Одесі, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського затримали наркоторговця. Під час поверхневого огляду водія, гвардійці виявили пакет, в якому було 10 згортків невідомої рослинної речовини, що нагадувала "Канабіс".