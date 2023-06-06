На Одещині виявили масштабну наркоплантацію
Правоохоронці затримали 46-річного жителя Арциза, який вирощував та зберігав значну кількість наркотичної речовини у своєму будинку. За ці дії йому загрожує до десяти років ув'язнення та конфіскація майна.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Поліцейські виявили незаконне вирощування конопель на території одного з приватних домоволодінь. Після початку кримінального провадження був проведений обшук, під час якого було вилучено 570 кущів конопель, що росли на присадибній ділянці, а також понад 140 кілограмів наркотичної речовини, яка була упакована у полімерні пляшки та паперові згортки.
Експерти підтвердили нарковмісність знайдених речовин. Правопорушника було затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зібрані докази дозволили слідчим повідомити йому про незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесяти й більше рослин та незаконне зберігання з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах.
Ці злочини передбачають максимальне покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрюваному був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, під час виконання службових обов'язків на одному з мобільних блокпостів в Одесі, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського затримали наркоторговця. Під час поверхневого огляду водія, гвардійці виявили пакет, в якому було 10 згортків невідомої рослинної речовини, що нагадувала "Канабіс".