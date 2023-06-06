На Одещині виявили масштабну наркоплантацію

Затримання наркоторговця на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці затримали 46-річного жителя Арциза, який вирощував та зберігав значну кількість наркотичної речовини у своєму будинку. За ці дії йому загрожує до десяти років ув'язнення та конфіскація майна.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Поліцейські виявили незаконне вирощування конопель на території одного з приватних домоволодінь. Після початку кримінального провадження був проведений обшук, під час якого було вилучено 570 кущів конопель, що росли на присадибній ділянці, а також понад 140 кілограмів наркотичної речовини, яка була упакована у полімерні пляшки та паперові згортки.

Плантація конопель на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Зловмисник зберігав наркотики в пляшках. Фото: ГУНП в Одеській області

Експерти підтвердили нарковмісність знайдених речовин. Правопорушника було затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зібрані докази дозволили слідчим повідомити йому про незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесяти й більше рослин та незаконне зберігання з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах.

Ці злочини передбачають максимальне покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрюваному був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, під час виконання службових обов'язків на одному з мобільних блокпостів в Одесі, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського затримали наркоторговця. Під час поверхневого огляду водія, гвардійці виявили пакет, в якому було 10 згортків невідомої рослинної речовини, що нагадувала "Канабіс".