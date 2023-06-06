Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині виявили масштабну наркоплантацію arrow

На Одещині виявили масштабну наркоплантацію

6 червня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині виявили масштабну наркоплантацію
Затримання наркоторговця на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці затримали 46-річного жителя Арциза, який вирощував та зберігав значну кількість наркотичної речовини у своєму будинку. За ці дії йому загрожує до десяти років ув'язнення та конфіскація майна.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Поліцейські виявили незаконне вирощування конопель на території одного з приватних домоволодінь. Після початку кримінального провадження був проведений обшук, під час якого було вилучено 570 кущів конопель, що росли на присадибній ділянці, а також понад 140 кілограмів наркотичної речовини, яка була упакована у полімерні пляшки та паперові згортки. 

Плантація конопель на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
Плантація конопель на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
Зловмисник зберігав наркотики в пляшках. Фото: ГУНП в Одеській області
Зловмисник зберігав наркотики в пляшках. Фото: ГУНП в Одеській області

Експерти підтвердили нарковмісність знайдених речовин. Правопорушника було затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зібрані докази дозволили слідчим повідомити йому про незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесяти й більше рослин та незаконне зберігання з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах. 

Ці злочини передбачають максимальне покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрюваному був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, під час виконання службових обов'язків на одному з мобільних блокпостів в Одесі, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського затримали наркоторговця. Під час поверхневого огляду водія, гвардійці виявили пакет, в якому було 10 згортків невідомої рослинної речовини, що нагадувала "Канабіс".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB