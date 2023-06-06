В Одесской области обнаружили масштабную наркоплантацию

Задержание наркоторговца в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Стражи порядка задержали 46-летнего жителя Арциза, который выращивал и хранил значительное количество наркотического вещества в своем доме. За эти действия ему грозит до десяти лет лишения свободы и конфискация имущества.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полицейские обнаружили незаконное выращивание конопли на территории одного из частных домовладений. После начала уголовного производства был произведен обыск, в ходе которого было изъято 570 кустов конопли, росших на приусадебном участке, а также более 140 килограммов наркотического вещества, упакованного в полимерные бутылки и бумажные свертки.

Плантация конопли в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Злоумышленник хранил наркотики в бутылках. Фото: ГУНП в Одесской области

Эксперты подтвердили наркосодержащие обнаруженные вещества. Правонарушитель был задержан согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Собранные доказательства позволили следователям сообщить ему о незаконном выращивании конопли в количестве пятидесяти и более растений и незаконном хранении с целью сбыта наркотических средств в больших размерах.

Эти преступления предусматривают максимальное наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во время исполнения служебных обязанностей на одном из мобильных блокпостов в Одессе, бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского задержали наркоторговца. Во время поверхностного осмотра водителя гвардейцы обнаружили пакет, в котором находилось 10 свертков неизвестного растительного вещества, напоминавшего "Канабис".