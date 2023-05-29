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Одесит вирощував коноплі та ховав їх у холодильнику

29 травня 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одесит вирощував коноплі та ховав їх у холодильнику
Вирощування коноплі. Фото: ГУНП в Одеській області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Поліцейські викрили одесита, який вирощував у квартирі коноплі та ховав у холодильнику виготовлене зілля. Чоловіку інкримінують незаконний посів та зберігання наркотиків.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Під час проведеного правоохоронцями невідкладного обшуку в помешканні фігуранта поліцейські виявили дбайливо оброблені рослини, а також готове до вживання зілля, виготовлене із вирощеного врожаю. Власник оселі пояснив, що вирощував та зберігав наркотики для власного вживання.

"Відомості за вказаним фактом правоохоронці внесли до ЄРДР за статтями 309 та 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, а також про незаконний посів або вирощування конопель",—йдеться у повідомленні.

Такі дії караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

В рамках розпочатих проваджень вилучені речовини поліцейські скерували на експертне дослідження. За висновками експертів буде прийматися рішення щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин. Заарештований розміщував закладки на території міста. 

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