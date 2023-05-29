Одессит выращивал коноплю и прятал ее в холодильнике.

Выращивание конопли. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские разоблачили одессита, который выращивал в квартире коноплю и прятал в холодильнике изготовленное зелье. Мужчине инкриминируют незаконный посев и хранение наркотиков.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Во время проведенного правоохранителями неотложного обыска в доме фигуранта полицейские обнаружили бережно обработанные растения, а также готовое к употреблению зелье, изготовленное из выращенного урожая. Владелец дома объяснил, что выращивал и хранил наркотики для собственного употребления.

"Сведения по указанному факту правоохранители внесли в ЕРДР по статьям 309 и 310 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном изготовлении, приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта, а также о незаконном посеве или выращивании конопли", — говорится в сообщении.

Такие действия наказываются штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

В рамках начатых производств изъятые вещества полицейские направили на экспертное исследование. По выводам экспертов будет приниматься решение по сообщению фигуранту о подозрении.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств и психотропных веществ. Арестованный размещал закладки на территории города.