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В Одессе задержан распространитель метадона

7 июня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе задержан распространитель метадона
Человек разлагает закладки. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полиция задержала 30-летнего одессита подозреваемого в распространении метадона. Правоохранители обнаружили и изъяли более 70 свертков наркотического вещества, подтвердившихся во время экспресс-теста.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Задержанный мужчина был замечен вблизи Хаджибейского района, когда он размещал дозу наркотика в скрытом месте. Полицейские изъяли 71 сверток метадона из его тайника и карманов. Изъятые доказательства были направлены на экспертизу для дальнейшего расследования.

Экспресс-тест по выявлению наркотиков. Фото: ГУНП в Одесской области
Экспресс-тест по выявлению наркотиков. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет "заложника"

При наличии достаточного количества доказательств полицейские сообщили подозреваемому о его причастности к незаконному приобретению и хранению с целью сбыта наркотических средств согласно статье 307 Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.

Напомним, стражи порядка задержали 46-летнего жителя Арциза, который выращивал и хранил значительное количество наркотического вещества в своем доме. За эти действия ему грозит до десяти лет лишения свободы и конфискация имущества.

Также мы писали, что во время исполнения служебных обязанностей на одном из мобильных блокпостов в Одессе бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского задержали наркоторговца. Во время поверхностного осмотра водителя гвардейцы обнаружили пакет, в котором находилось 10 свертков неизвестного растительного вещества, напоминавшего "Канабис".

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