Кокаин из Эквадора: ГБР рассказали, как провозили наркотик на территорию Украины

Задержание организатора схемы завоза кокаина. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с оперативниками Департамента по борьбе с преступлениями наркопреступности Национальной полиции остановили поставки эквадорского кокаина в Украину. Во время операции задержан бывший правоохранитель, который занимался сбытом более 3 кг наркотика за 135 тыс. долларов США.

Об этом сообщает ГБР.

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Кто входил в преступную группу

Установлено, что правоохранитель был членом преступной группы, которая организовывала незаконный импорт кокаина из Латинской Америки через европейские страны в Украину. Наркотик распространялся на территории разных областей Украины оптом, начиная с 1 кг по цене 45 тыс. долларов США за килограмм.

В состав преступной группы, кроме правоохранителя, входили также должностные лица таможен и граждане стран Европейского Союза.

Обыски у участника преступной группы.

Как поставляли кокаин в Украину

В ходе расследования было установлено, что до начала войны наркотики импортировались в Украину через Одесский морской порт, скрытые в специально оборудованном контейнере. Однако из-за вооруженного конфликта канал поставки был остановлен, и наркоторговцы создали новый путь через сухопутную границу с Польшей во Львовской области.

Какое наказание ждет наркоторговцев

В настоящее время проводятся оперативные следственные действия, обыски по выявлению возможных тайников наркотиков и лиц, причастных к этому преступлению.

Досудебное расследование согласно ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжается. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Другие случаи продажи наркотиков

Полицейские Белгород-Днестровского района передали в суд дело в отношении 35-летнего жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении каннабиса в больших количествах. Во время обыска в его месте жительства обнаружили почти два килограмма наркотического зелья.

Также мы писали, что во время исполнения служебных обязанностей на одном из мобильных блокпостов в Одессе бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского задержали наркоторговца. Во время поверхностного осмотра водителя гвардейцы обнаружили пакет, в котором находилось 10 свертков неизвестного растительного вещества, напоминавшего канабис.