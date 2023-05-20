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Кохання без кордонів: Одещина лідирує за кількістю одружень

20 травня 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кохання без кордонів: Одещина лідирує за кількістю одружень
Люди вітають наречених. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом 4 місяців поточного року в Україні вже було укладено 1 366 шлюбів з іноземцями. Особливо активними в цьому плані виявилися Київ з 355 парами та Одеська область з 285 парами. Львівська та Дніпропетровська області також відзначилися популярністю серед молодят, оскільки там одружилися по 78 пар, де принаймні один з подружжя — іноземець. 

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

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З початку 2023 року відділами ДРАЦС південного регіону зареєстровано 4 746 шлюбів. З яких 3 226 шлюбів у Одеській області, 1 466 шлюбів у Миколаївській області та 54 шлюби у Херсонській області.

Одруження "онлайн"

В Україні працює послуга від порталу "Дія". Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин. 

В Одеській області нова послуга наразі доступна у таких відділах ДРАЦС:

  • Київський, вул. Інглезі, 5;
  • Малиновський, Успенська, 60;
  • Суворовський, Десантний, 14;
  • Южненський, м. Южне, вул. Шевченка, 7;
  • Ізмаїльський, м. Ізмаїл, пр-т Незалежності, 26;
  • Доброславський, смт Доброслав, вул. Центральна, 33.

Зазначимо, у разі вибору нового прізвища після одруження, протягом місяця одесити повинні зміни ряд документів. Частина з них оновлення не потребує. Які документи необхідно змінити одеситам після одруження — читайте в матеріалі

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