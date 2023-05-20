Кохання без кордонів: Одещина лідирує за кількістю одружень
Протягом 4 місяців поточного року в Україні вже було укладено 1 366 шлюбів з іноземцями. Особливо активними в цьому плані виявилися Київ з 355 парами та Одеська область з 285 парами. Львівська та Дніпропетровська області також відзначилися популярністю серед молодят, оскільки там одружилися по 78 пар, де принаймні один з подружжя — іноземець.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
З початку 2023 року відділами ДРАЦС південного регіону зареєстровано 4 746 шлюбів. З яких 3 226 шлюбів у Одеській області, 1 466 шлюбів у Миколаївській області та 54 шлюби у Херсонській області.
Одруження "онлайн"
В Україні працює послуга від порталу "Дія". Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин.
В Одеській області нова послуга наразі доступна у таких відділах ДРАЦС:
- Київський, вул. Інглезі, 5;
- Малиновський, Успенська, 60;
- Суворовський, Десантний, 14;
- Южненський, м. Южне, вул. Шевченка, 7;
- Ізмаїльський, м. Ізмаїл, пр-т Незалежності, 26;
- Доброславський, смт Доброслав, вул. Центральна, 33.
Зазначимо, у разі вибору нового прізвища після одруження, протягом місяця одесити повинні зміни ряд документів. Частина з них оновлення не потребує. Які документи необхідно змінити одеситам після одруження — читайте в матеріалі.