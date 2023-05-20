Любовь без границ: Одесчина лидирует по количеству бракосочетаний

Люди поздравляют молодоженов. Фото: pixabay

В течение 4 месяцев текущего года в Украине уже было заключено 1366 браков с иностранцами. Особенно активными в этом плане оказались Киев с 355 парами и Одесская область с 285 парами. Львовская и Днепропетровская области также отметились популярностью среди молодоженов, поскольку там женились по 78 пар, где по крайней мере один из супругов — иностранец.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

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С начала 2023 года отделами ЗАГС южного региона зарегистрировано 4746 браков. Из которых 3226 браков в Одесской области, 1466 браков в Николаевской области и 54 брака в Херсонской области.

Женитьба "онлайн"

В Украине работает услуга от портала "Действие". Теперь подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония можно со смартфона за 10-15 минут.

В Одесской области новая услуга доступна в следующих отделах ЗАГС:

Киевская ул. Инглеге, 5;

Малиновский, Успенская, 60;

Суворовский, Десантный, 14;

Южненский, г. Южный, ул. Шевченко, 7;

Измаильский, г. Измаил, пр-т Независимости, 26;

Доброславский, пгт Доброслав, ул. Центральная, 33.

Отметим, что в случае выбора новой фамилии после женитьбы в течение месяца одесситы должны изменить ряд документов. Часть из них в обновлении не нуждается. Какие документы необходимо изменить одесситам после женитьбы, читайте в материале.