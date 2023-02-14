Де в Одесі можна подати заявку на шлюб до вечора

Мін'юст оголосив весільний флешмоб

Навіть у воєнний час кохання перемагає і закохані одружуються. У Валентинів день, 14 лютого, у рамках заходу "Кохання переможе" молодята можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до 20:00. В Одесі два ДРАЦи беруть учать у "весільному флешмобі".

Про це повідомляє Відділ ДРАЦС у місті Одесі.

Відділи ДРАЦС Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, які беруть участь у заході:

Приморський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі: вул. Разумовська, 37

Малиновський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі: вул. Успенська, 60

"Долучайтесь до заходу "Кохання переможе" та зробіть цей день особливим для себе та своєї другої половинки", — йдеться в повідомленні.

Одещина на другому місці за кількістю шлюбів за рік

Одеська область попри війну вирвалась у лідери за кількістю шлюбів за рік. Відділи загсів Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зареєстрували 64 407 шлюбів.

Також Одещина увійшла до четвірки регіонів за кількістю шлюбів, укладених у День захисників та захисниць. В Україні свої долі тоді офіційно поєднали 1 300 пар закоханих.

Війна не має ставати на заваді коханню. Саме тому Урядом України в умовах воєнного стану було ухвалено особливий порядок державної реєстрації шлюбу. На Одещині починаючи з березня з’явилось понад 100 нових сімей військовослужбовців.

Тим часом Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.