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Життя переможе: за рік на Одещині народилось понад 15 тисяч дітей

9 лютого 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За рік на Одещині народилось понад 15 тисяч дітей
Українців щодня стає все більше
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.

Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

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"Попри тяжкий 2022 рік, доля дарує українцям радість батьківства. Поява малюка в родині — це щастя та оновлений сенс життя. А це означає, що в майбутньому будуть відбудовані міста, відроджена нація та країна", — йдеться в повідомленні. 

За 2022 рік відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції було зареєстровано народжень 49 160 дітей, з них:

  • в Одеській області — 15 069;
  • у Миколаївській області — 4 612;
  • у Херсонській області — 2 393;
  • у Дніпропетровській області — 16 936;
  • у Запорізькій області — 4 823;
  • у Кіровоградській області — 5 327.

Народились минулого тижня

Минулого тижня в Одесі народилися 119 маленьких українців — на сім дітей більше, ніж попереднього. Населення Одеси поповнили 65 дівчаток та 54 хлопчики. Серед малюків — дві пари двійнят. Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, забезпечені електроенергією, водою та теплом. Медперсонал перебуває на робочих місцях.

Хто святкує іменини цього тижня 

Вважається, що якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен.  

  • 6 лютого — Денис, Іван, Ксенія, Миколай, Павло, Тимофій;
  • 7 лютого — Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро;
  • 8 лютого — Аркадій, Іван, Марія, Петро, ​​Семен, Федір
  • 9 лютого — Дмитро, Іван, Петро;
  • 10 лютого — Володимир, Георгій, Ольга;
  • 11 лютого — Дмитро, Іван, Костянтин, Роман;
  • 12 лютого — Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.

Зазначимо, що усіх новонароджених держава забезпечує пакунками малюка. У такому наборі є найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам: одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни. Цього року в Одесі бебі-бокс отримали 1 440 сімей, а 4 668 родин віддали перевагу грошам. 

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