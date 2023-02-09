Жизнь победит: за год в Одесской области родилось более 15 тысяч детей
Одесчина на втором месте по рождаемости, на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.
Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.
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"Несмотря на тяжелый 2022 год, судьба дарит украинцам радость родительства. Появление малыша в семье — это счастье и обновленный смысл жизни. А это значит, что в будущем будут отстроены города, возрождена нация и страна", — говорится в сообщении.
За 2022 отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции было зарегистрировано рождений 49 160 детей, из них:
- в Одесской области — 15 069;
- в Николаевской области — 4 612;
- в Херсонской области — 2 393;
- в Днепропетровской области — 16 936;
- в Запорожской области — 4 823;
- в Кировоградской области — 5327.
Родились на прошлой неделе
На прошлой неделе в Одессе родились 119 маленьких украинцев — на семь детей больше, чем на предыдущей. Население Одессы пополнили 65 девочек и 54 мальчика. Среди малышей — две пары близнецов. Все городские роддомы работают в полном объеме, снабжены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах.
Кто празднует именины на этой неделе
Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.
- 6 февраля — Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей;
- 7 февраля — Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр;
- 8 февраля — Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор
- 9 февраля — Дмитрий, Иван, Петр;
- 10 февраля — Владимир, Георгий, Ольга;
- 11 февраля — Дмитрий, Иван, Константин, Роман;
- 12 февраля — Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.
Все новорожденных государство обеспечивает пакетами малыша. В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены. В этом году в Одессе бэби-бокс получили 1 440 семей, а 4 668 семей предпочли деньги.