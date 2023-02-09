За год в Одесской области родилось более 15 тысяч детей

Украинцев каждый день становится все больше

Одесчина на втором месте по рождаемости, на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.

"Несмотря на тяжелый 2022 год, судьба дарит украинцам радость родительства. Появление малыша в семье — это счастье и обновленный смысл жизни. А это значит, что в будущем будут отстроены города, возрождена нация и страна", — говорится в сообщении.

За 2022 отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции было зарегистрировано рождений 49 160 детей, из них:

в Одесской области — 15 069;

в Николаевской области — 4 612;

в Херсонской области — 2 393;

в Днепропетровской области — 16 936;

в Запорожской области — 4 823;

в Кировоградской области — 5327.

Родились на прошлой неделе

На прошлой неделе в Одессе родились 119 маленьких украинцев — на семь детей больше, чем на предыдущей. Население Одессы пополнили 65 девочек и 54 мальчика. Среди малышей — две пары близнецов. Все городские роддомы работают в полном объеме, снабжены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах.

Кто празднует именины на этой неделе

Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.

6 февраля — Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей;

7 февраля — Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр;

8 февраля — Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор

9 февраля — Дмитрий, Иван, Петр;

10 февраля — Владимир, Георгий, Ольга;

11 февраля — Дмитрий, Иван, Константин, Роман;

12 февраля — Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.

Все новорожденных государство обеспечивает пакетами малыша. В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены. В этом году в Одессе бэби-бокс получили 1 440 семей, а 4 668 семей предпочли деньги.