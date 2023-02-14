Где в Одессе можно подать заявку на брак до вечера

Минюст объявил свадебный флешмоб

Даже в военное время любовь побеждает и влюбленные женятся. В день Валентины, 14 февраля, в рамках мероприятия "Любовь победит" молодожены могут подать заявление о государственной регистрации брака до 20:00. В Одессе два ЗАГСа принимают участие в "свадебном флешмобе".

Об этом сообщает Отдел ЗАГСа в городе Одессе.

Отделы ЗАГСа Одесской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции, участвующие в мероприятии:

Приморский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Одессе: ул. Разумовская, 37

Малиновский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Одессе: ул. Успенская, 60

"Присоединяйтесь к мероприятию "Любовь победит" и сделайте этот день особенным для себя и своей второй половинки", — говорится в сообщении.

Одесчина на втором месте по количеству браков за год

Одесская область, несмотря на войну, вырвалась в лидеры по количеству браков за год. Отделы загсов Южного межрегионального управления Министерства юстиции зарегистрировали 64 407 браков.

Также Одесчина вошла в четверку регионов по количеству браков, заключенных в День защитников и защитниц. В Украине свои судьбы тогда официально объединили 1300 пар влюбленных.

Война не должна препятствовать любви. Именно поэтому правительством Украины в условиях военного положения был принят особый порядок государственной регистрации брака. В Одесской области начиная с марта появилось более 100 новых семей военнослужащих.

Между тем, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины, ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.