Вивішення прапору РФ у центрі Одеси — стали відомі подробиці

Поліцейська забрала прапор РФ у затриманої. Фото: ГУНП в Одеській області

Жінка, яка вчора ввечері намагалася вивісити на місці колишнього пам'ятника Катерині ІІ прапор держави-агресора, бере участь у проросійських рухах з 2014 року. Зокрема, вона була активісткою так званого Антимайдану на Куликовому полі.

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" повідомив депутат Одеської міськради Андрій Вагапов.

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"Ця людина, я її пам'ятаю ще з часів 2014 року як доволі активну на Куликовому полі. Там був проросійський табір", — заявив політик.

Водночас місцеві Tik-Tok-канали повідомляють, що жінка живе у Березівці Одеської області.

Нагадаємо, жінка намагалася повісити російський прапор на Європейській площі, де встановлені пам’ятні прапорці на честь загиблих українських військових. Коли їй намагалися завадити перехожі, вона заявила, що "сьогодні день народження у мого президента". Судячи з усього, йдеться про Володимира Путіна, який народився 7 жовтня 1952 року. Також вона казала, що "Росія міць", а "Бог один" і заперечувала, що росіяни обстрілюють Одесу.

Жінку затримала поліція.

Нагадаємо, на Харківщині судили чоловіка, який публічно підтримував російську агресію.

Також СБУ затримала ворожого шпигуна на Донеччині.