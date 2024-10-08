В Одесі жінка хотіла повісити прапор Росії на Європейській площі

Жінка в Одесі тримає прапор Росії. Фото: скриншот

В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор на Європейській площі, де встановлені пам’ятні прапорці на честь загиблих українських військових. Повідомляють, що жінку затримала поліція.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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В Одесі жінка намагалася повісти російський прапор

У понеділок, 7 жовтня, на Європейській площі в Одесі жінка намагалася повісити російський прапор на місці, де встановлені прапорці з іменами полеглих українських Героїв.

"Злізла з цією тряпкою звідси", — кричали перехожі.

На це жінка спокійно відповіла: "А что случилось".

Одесити, які побачили інцидент і збіглися на крики, почали сваритися із жінкою та розповідати, що пів години тому в Одесі був приліт російської балістики внаслідок якого загинула людина.

"Вы думаете, что это Россия сделала", — сміючись відповіла жінка.

Повідомляється, що її затримали правоохоронці.

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Нагадаємо, ввечері 7 жовтня російська армія вдарила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув українець, а п'ятеро іноземців отримали поранення.

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