В Одесі жінка хотіла повісити прапор Росії на Європейській площі

В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео
В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор на Європейській площі, де встановлені пам’ятні прапорці на честь загиблих українських військових. Повідомляють, що жінку затримала поліція.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
В Одесі жінка намагалася повісти російський прапор
У понеділок, 7 жовтня, на Європейській площі в Одесі жінка намагалася повісити російський прапор на місці, де встановлені прапорці з іменами полеглих українських Героїв.
"Злізла з цією тряпкою звідси", — кричали перехожі.
На це жінка спокійно відповіла: "А что случилось".
Одесити, які побачили інцидент і збіглися на крики, почали сваритися із жінкою та розповідати, що пів години тому в Одесі був приліт російської балістики внаслідок якого загинула людина.
"Вы думаете, что это Россия сделала", — сміючись відповіла жінка.
Повідомляється, що її затримали правоохоронці.
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Нагадаємо, ввечері 7 жовтня російська армія вдарила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув українець, а п'ятеро іноземців отримали поранення.
Раніше ми писали, що двоє квадроберів буцімто накинулися на пенсіонерку, що вигулювала собаку на Старосінній площі в Одесі.
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