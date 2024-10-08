В Одессе женщина хотела повесить флаг России на Европейской площади

Женщина в Одессе держит флаг России. Фото: скриншот

В Одессе женщина пыталась повесить российский флаг на Европейской площади, где установлены памятные флажки в честь погибших украинских военных. Сообщается, что женщину задержала полиция.

Об этом сообщают местные паблики.

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В понедельник, 7 октября, на Европейской площади в Одессе женщина пыталась повесить российский флаг на месте, где установлены флажки с именами павших украинских Героев.

"Слезла с этой тряпкой отсюда", — кричали прохожие.

На это женщина спокойно ответила: "А что случилось".

Одесситы, которые увидели инцидент и сбежались на крики, начали ссориться с женщиной и рассказывать, что полчаса назад в Одессе был прилет российской баллистики в результате которого погиб человек.

"Вы думаете, что это Россия сделала", — смеясь ответила женщина.

Сообщается, что ее задержали правоохранители.

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Напомним, вечером 7 октября российская армия ударила баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погиб украинец, а пятеро иностранцев получили ранения.

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