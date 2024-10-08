Вывешивание флага РФ в центре Одессы — стали известны подробности

Полицейская унесла флаг РФ у задержанной. Фото: ГУНП в Одесской области

Женщина, которая вчера вечером пыталась вывесить на месте бывшего памятника Екатерине II флаг государства-агрессора, участвует в пророссийских движениях с 2014 года. В частности, она была активисткой так называемого Антимайдана на Куликовом поле.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" сообщил депутат Одесского горсовета Андрей Вагапов.

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Что известно

"Этот человек, я его помню еще со времен 2014 года, как достаточно активный на Куликовом поле. Там был пророссийский лагерь", — заявил политик.

Местные Tik-Tok-каналы сообщают, что женщина живет в Березовке Одесской области.

Напомним, женщина пыталась повесить российский флаг на Европейской площади, где установлены памятные флажки в честь погибших украинских военных. Когда ей пытались помешать прохожие, она заявила, что сегодня день рождения у моего президента. Судя по всему, речь идет о Владимире Путине, родившемся 7 октября 1952 года. Также она говорила, что "Россия мощь", а "Бог один", и отрицала, что россияне обстреливают Одессу.

Женщину задержала полиция.

Напомним, в Харьковской области судили мужчину, который публично поддерживал российскую агрессию.

Также СБУ задержала вражеского шпиона в Донецкой области.