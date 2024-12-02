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Коли одесити будуть зі світлом — графіки на понеділок

2 грудня 2024 09:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 2 грудня в Одесі та області
Електрик на робочому місці. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У понеділок, 2 грудня, на території Одеської області діють стабілізаційні відключення електроенергії. Графіки передбачають розділення споживачів на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 2 грудня

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор Укренерго оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
2 група: відключення з 11:00 до 14:00.
3 група: відключення з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 23:00.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00.
5 група: відключення з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
6 група: відключення з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Укренерго відновило пошкоджену внаслідок ворожого обстрілу лінію електропередачі, яка живить окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Також в уряді зробили прогноз, коли ситуація зі світлом стабілізується.

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