Графики отключения света на 2 декабря в Одессе и области

Электрик на рабочем месте. Фото: ДТЭК

В понедельник, 2 декабря, на территории Одесской области действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Графики предусматривают разделение потребителей на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 2 декабря

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор Укрэнерго будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.

2 группа: отключение с 11:00 до 14:00.

3 группа: отключение с 12:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00.

4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

5 группа: отключение с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

6 группа: отключение с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесxины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Укрэнерго возобновило поврежденную в результате вражеского обстрела линию электропередачи, которая питает оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Также в правительстве сделали прогноз, когда ситуация со светом стабилизируется.