Відключення світла в Одесі завтра, 28 листопада

Дівчина читає без світла. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 28 листопада, в Одесі діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла. Щоби забезпечити почерговість подання електрики всім споживачам, їх поділили на шість груп.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор Укренерго оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.

2 група: відключення з 10:00 до 14:00.

3 група: світло буде цілий день.

4 група: відключення з 13:00 до 17:00

5 група: світло буде цілий день.

6 група: відключення з 08:00 до 11:00 і з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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