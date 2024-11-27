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Коли в одеситів буде світло — графіки відключень на четвер

27 листопада 2024 19:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі завтра, 28 листопада
Дівчина читає без світла. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 28 листопада, в Одесі діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла. Щоби забезпечити почерговість подання електрики всім споживачам, їх поділили на шість груп.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на середу

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор Укренерго оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.
2 група: відключення з 10:00 до 14:00.
3 група: світло буде цілий день.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00
5 група: світло буде цілий день.
6 група: відключення з 08:00 до 11:00 і з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів  зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, стало відомо, чому в Україні зростає дефіцит світла. Також ми писали про нові ціни на електроенергію для українців. 

Одеса Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла

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