Отключение света в Одессе завтра, 28 ноября

Девушка читает без света. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 28 ноября, в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключения света. Чтобы обеспечить поочередность подачи электричества всем потребителям, их разделили на шесть групп.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света на среду

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор Укрэнерго будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: свет будет целый день.

2 группа: отключения с 10:00 до 14:00.

3 группа: свет будет целый день.

4 группа: отключения с 13:00 до 17:00

5 группа: свет будет целый день.

6 группа: отключения с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, стало известно, почему в Украине растет дефицит света. Также мы писали о новых ценах электроэнергии для украинцев.