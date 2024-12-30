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Коли у одеситів буде світло — нові графіки на вівторок

30 грудня 2024 21:13
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла на 31 грудня в Одесі та області, графіки
Відключення світла в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Завтра, 31 грудня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Втім, протягом дня вони можуть бути впроваджені. У разі цього, енергетики повідомлять заздалегідь.  

Такий висновок можна зробити, враховуючи, що ані "Укренерго", ані "ДТЕК Одеських електромережах" не оприлюднили графіків на завтра.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, до кінця опалювального сезону Україна, ймовірно, не зможе обійтися без графіків відключень світла. Наразі росіяни зруйнували багато потужностей. Також ми розповідали, скільки коштуватиме електроенергія для одеситів наступного року. 

Одеса Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла

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