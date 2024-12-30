Отключение света на 31 декабря в Одессе и области, графики

Отключение света в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 31 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Впрочем, в течение дня они могут быть введены. В случае этого, энергетики сообщат заранее.

Такой вывод можно сделать, учитывая, что ни "Укрэнерго", ни "ДТЭК Одесских электросетей" не обнародовали графики на завтра.

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Где узнать графики

Если отключения все-таки введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, до конца отопительного сезона Украина, по всей вероятности, не сможет обойтись без графиков отключений света. В настоящее время россияне разрушили много мощностей. Также мы рассказывали, сколько будет стоить электроэнергия для одесситов в следующем году.