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Коли в одеситів сьогодні буде світло — графіки та ремонтні роботи

26 листопада 2024 09:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 26 листопада
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 26 листопада, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Споживачів поділили на шість груп, в кожної з яких буде свій графік. Це забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону. Крім того, за деякими адресами світла не буде через планові ремонтні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на вівторок

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор Укренерго оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.
2 група: відключення з 14:00 до 17:00.
3 група: відключення з 07:00 до 10:00.
4 група: відключення з 09:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
5 група: відключення з 19:00 до 22:00.
6 група: світло буде цілий день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів  зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Планові відключення

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-48, 45-105а; 
  • Академіка Корольова, 43(з корпусами), 45(з корпусами), 49-59; 
  • Бернардацці, 8, 8/корп.1; 
  • Д.Бурлюка (Гаршина); 
  • Дачна;
  • Дубовий Гай; 
  • Китобійна, 77, 77В; 
  • Костанді;
  • Кришталева,1-12а;
  • Купріна, 9а; 
  • Львівська, 1,2,(з корпусами),4-28; 
  • Раллі (Ляпідєвського), 3-16; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33;
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 88-104,195; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34;
  • Ліпського (Толбухіна); 
  • Чикаленко Євгена, 62/1, 62/2, 56/3; 
  • дорога Фонтанська;
  • провулок 1-й Дачний; 
  • провулок 1-й Кришталевий, 4б,8б; 
  • провулок 1-й Рівності, 90; 
  • провулок 1-й,2-й, Український; 
  • провулок 2-й Костанді, 1-15; 
  • провулок 3-й Костанді, 1-11; 
  • провулок Абрикосовий; 
  • провулок Ванний;
  • провулок Соні Делоне (пров. Гаршина); 
  • провулок Дачний; 
  • провулок Іподромний,10;
  • провулок Кришталевий, 5-10; 
  • провулок Літній; 
  • провулок Приморський, 1,3,3/корп.9,4/корп.7,11,15; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Янтарний; 
  • просп. князя Ярослава Мудрого (просп. Академіка Глушка), 11( з корпусами).

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Йоганна Гена (Бажана); 
  • Богуна; 
  • В. Арнаутська, 33-49; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського); 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Малішевського (Гастело); 
  • Гімназична; 
  • Гранатна;
  • Канатна,72-78; 
  • Квіткова; 
  • Квітнева; 
  • Клименка, 25,33в; 
  • Колонтаївська, 5-39; 
  • Ближні Млини (Кондренка); 
  • Кордонна;
  • О. Косяченка;
  • О. Станкова (Лейтенанта Шмідта), 4-17; 
  • М. Арнаутська, 36-48, 43-59; 
  • І.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30- 54; 
  • О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а- 27; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Осипова, 37-45,50/52; 
  • Пантелеймонівська, 7, 9, 44-56; 
  • Платанова; 
  • Італійська (Пушкінська), 41-71; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • Різовська, 25-38;
  • Святослава Ріхтера; 
  • Сільська; 
  • Г.Михайленко (Спартаківська); 
  • Текстильників,1-7,2-14; 
  • Т. Тесс, 1- 43, 2-60; 
  • Тіниста, 9/корп.12; 
  • Туристська,7-19, 8-18; 
  • Успенська, 61; 
  • Ференца Ліста; 
  • провулок 1-й,2-й, Бузковий; 
  • провулок Гранатний; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5,7,9; 
  • пров. Кордонний, 1-35; 
  • провулок Короткий, 2,3,4; 
  • Ольги Благовидової (Кострова); 
  • провулок Малиновський,7; 
  • провулок Мостовий, 1,2,2/корп.1,2б,4; 
  • провулок Парашутний, 1,1б; 
  • провулок К.Пігрова (Спартаківський); 
  • провулок Туристський, 2 -12б; 
  • проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Раніше ми повідомляли, коли, на думку експерта, в Україні скасують стабілізаційні відключення. Також ми писали про нові тарифи на електроенергію для українців і про, те, коли вони почнуть діяти.  

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