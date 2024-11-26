Отключение света в Одессе сегодня, 26 ноября

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 26 ноября, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Потребителей разделили на шесть групп, у каждой из которых будет свой график. Это обеспечит поочередность света всем жителям региона. Кроме того, по некоторым адресам света не будет из-за плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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График отключения света на вторник

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор Укрэнерго будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: свет будет целый день.

2 группа: отключение с 14:00 до 17:00.

3 группа: отключение с 07:00 до 10:00.

4 группа: отключение с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

5 группа: отключение с 19:00 до 22:00.

6 группа: свет будет целый день.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Плановые отключения

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-48, 45-105а;

Академика Королева, 43(с корпусами), 45(с корпусами), 49-59;

Бернардация, 8, 8/корп.1;

Д.Бурлюка (Гаршина);

Дачная;

Дубовая Роща;

Китобойная, 77, 77В;

Костанди;

Хрустальная,1-12а;

Куприна, 9а;

Львовская, 1,2, (с корпусами), 4-28;

Ралли (Ляпидевский), 3-16;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;

Рыболовная, 20;

Равенства, 88-104,195;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Липского (Толбухина);

Чикаленко Евгения, 62/1, 62/2, 56/3;

дорога Фонтанская;

переулок 1-й Дачный;

переулок 1-й Хрустальный, 4б, 8б;

переулок 1-й Равенства, 90;

переулок 1-й, 2-й, Украинский;

переулок 2-й Костанди, 1-15;

переулок 3-й Костанди, 1-11;

переулок Абрикосовый;

переулок Ванный;

переулок Сони Делоне (пер. Гаршина);

переулок Дачный;

переулок Ипподромный,10;

переулок Хрустальный, 5-10;

переулок Летний;

переулок Приморский, 1,3,3/корп.9,4/корп.7,11,15;

переулок Равенства, 92;

переулок Янтарный;

просп. князя Ярослава Мудрого (просп. Академика Глушко), 11 (с корпусами).

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Иоганна Гена (Бажана);

Богуна;

В. Арнаутская, 33–49;

Композитора Вербицкого (О. Вронского);

Композитора Лятошинского (Перепечка);

Малишевского (Гастело);

Гимназическая;

Гранатное;

Канатно,72-78;

Цветочная;

Апрельская;

Клименко, 25,33в;

Колонтаевская, 5-39;

Ближние Мельницы (Кондренко);

Граница;

О. Косяченко;

О. Станковая (Лейтенанта Шмидта), 4-17;

М. Арнаутская, 36-48, 43-59;

И.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

О.Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27;

Йозефа Прибика (Минская), 7-49;

Осипова, 37–45,50/52;

Пантелеймоновская, 7, 9, 44-56;

Платанова;

Итальянская (Пушкинская), 41-71;

Радостная, 114, 116;

Ризовская, 25-38;

Святослава Рихтера;

Сельский;

Г.Михайленко (Спартаковская);

Текстильщиков,1-7,2-14;

Т. Тесс, 1- 43, 2-60;

Тенистая, 9/корп.12;

Туристская, 7-19, 8-18;

Успенская, 61;

Ференца Листа;

переулок 1-й, 2-й, Сиреневый;

переулок Гранатный;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5,7,9;

пров. Граничный, 1-35;

переулок Короткий, 2,3,4;

Ольги Благовидовой (Кострова);

переулок Малиновский,7;

переулок Мостовой, 1,2,2/корп.1,2б,4;

переулок Парашютный, 1,1б;

переулок К.Пигрова (Спартаковский);

переулок Туристский, 2-12б;

проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Ранее мы сообщали, когда, по мнению эксперта, в Украине будут отменены стабилизационные отключения. Также мы писали о новых тарифах на электроэнергию для украинцев и о том, когда они начнут действовать.