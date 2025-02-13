Коли запрацює аеропорт в Одесі

Одеський аеропорт. Фото: РБК-Україна

Одеський аеропорт буде готовий приймати цивільні літаки через 114 днів після припинення бойових дій. Адміністрація установи вже розробила детальний план з ліквідації наслідків ворожих прильотів та відновлення інфраструктури

Про це повідомляють журналісти Думської.

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Основний фактор, який перешкоджає оперативному відновленню роботи — стан інструментальних систем посадки. Отже треба буде провести перевірку наземних систем навігації — це калібрування приладів задля точності заходу літаків на посадку. Проте головною проблемою залишається нестача персоналу через постійні прильоти.

"У нас є фахівці, які підтримують аеродромне обладнання в робочому стані, але для нормальної роботи аеропорту в нас зараз недостатньо людей. Треба повернути колишніх працівників і оновити тренінги з персоналу", — каже гендиректор Одеського аеропорту Володимир Семенченко.

Іноземні перевізники готові

Додамо, минулого тижня виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що розробляє плани польотів, сподіваючись на швидке закінчення війни з РФ. Аналогічну заяву вчора зробив і гендиректор Wizz Air — Йожеф Вараді. Він повідомив, що протягом шести місяців після закінчення конфлікту його авіакомпанія відновить роботу в Києві та Львові та має намір відкрити 60 напрямків і перевозити близько 5 мільйонів пасажирів на рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про умови, за яких Wizz Air відновить польоти до України. А також про російські дрони, які впали в Молдові і Румунії.