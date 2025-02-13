Когда заработает аэропорт в Одессе

Одесский аэропорт. Фото: РБК-Украина

Одесский аэропорт будет готов принимать гражданские самолеты через 114 дней после прекращения боевых действий. Администрация учреждения уже разработала детальный план по ликвидации последствий вражеских прилетов и восстановлению инфраструктуры.

Об этом сообщают журналисты Думской.

Читайте также:

Как будут восстанавливать аэропорт

Основной фактор, который препятствует оперативному восстановлению работы — состояние инструментальных систем посадки. Так что надо будет провести проверку наземных систем навигации — это калибровка приборов для точности захода самолетов на посадку. Однако главной проблемой остается нехватка персонала из-за постоянных прилетов.

"У нас есть специалисты, которые поддерживают аэродромное оборудование в рабочем состоянии, но для нормальной работы аэропорта у нас сейчас недостаточно людей. Надо вернуть прежних работников и обновить тренинги по персоналу",— говорит гендиректор Одесского аэропорта Владимир Семенченко.

Иностранные перевозчики готовы

Добавим, на прошлой неделе исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что разрабатывает планы полетов, надеясь на скорое окончание войны с РФ. Аналогичное заявление вчера сделал и гендиректор Wizz Air — Йожеф Варади. Он сообщил, что в течение шести месяцев после окончания конфликта его авиакомпания возобновит работу в Киеве и Львове и намерена открыть 60 направлений и перевозить около 5 миллионов пассажиров в год.

Напомним, недавно мы писали об условиях, при которых Wizz Air возобновит полеты в Украину. А также о российских дронах, которые упали в Молдове и Румынии.