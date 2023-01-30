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Колишній театр російського балету видає себе за Одеську оперу на гастролях в Європі: подробиці скандалу

30 січня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Колишній театр російського балету видає себе за Одеську оперу на гастролях в Європі
Посол України у Франції закликає бойкотувати такі виступи
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Зараз у медіапросторі поширюється інформація про гастролі балетних труп, які видають себе за українські, використовуючи у своїх назвах імена всесвітньовідомих театральних брендів. Зокрема Одеський національний академічний театр опери та балету повідомив про шахрайство навколо свого бренду. 

Про це повідомили на сайті одеського театру.

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Так, в Ірландії (організатор Art One Presents) та Франції (організатор A.А. Organization) рекламуються виступи The Ukrainian National Ballet of Odessa з балетами П. Чайковського. Проте одеський театр не має до них відношення. 

"Офіційно повідомляємо і наголошуємо, що дана трупа ніякого відношення до Одеської національної опери не має. Керівництво The Ukrainian National Ballet of Odessa використовує подібність у назві, відеоматеріали наших вистав та неправдиву інформацію у рекламі, чим вводить в оману глядачів, дискредитуючи славетне ім’я Одеської опери", — йдеться в повідомленні. 

На неодноразові звернення щодо припинення цієї протиправної та антиукраїнської діяльності керівництво The Ukrainian National Ballet of Odessa належним чином не реагує. Також попри всі заклики бойкотувати репертуар російських композиторів організатори відмовляються вилучати балети. На прохання керівництва Одеської опер Посол України у Франції пан Вадим Омельченко звернувся з листом до Міністра культури Франції мадам Рими Абдул Маяк.

"В умовах масштабної війни, яку росія веде в Україні, російсько-українська мистецька співпраця не є  можливою. Ми вдячні французьким друзям за можливість представляти українську культуру. Тому просимо Вас, шановна пані Міністр, вжити всіх заходів для недопущення виступів трупи "Український національний балет Одеси" у містах Франції, щоб не дискредитувати ім’я Української Держави та не плутати справжню українську культуру з російською пропагандою", — йдеться в листі. 

Нагадаємо, Одеська мерія оголосила відкритий конкурс на найкращий проєкт з благоустрою Театральної площі. Він тривав по 27 січня й вже можна переглянути, як на думку архітекторів має виглядати центральна площа міста. Редактори Новини.LIVE розібрались із кожним проєктом благоустрою Театральної площі.

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