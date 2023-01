Бывший театр русского балета выдает себя за Одесскую оперу на гастролях в Европе

Посол Украины во Франции призывает бойкотировать подобные выступления

Сейчас в медиапространстве распространяется информация о гастролях балетных трупп, которые выдают себя за украинские, используя свои названия имена всемирно известных театральных брендов. В частности, Одесский национальный академический театр оперы и балета сообщил о мошенничестве вокруг своего бренда.

Об этом сообщили на сайте одесского театра.

Так, в Ирландии (организатор Art One Presents) и Франции (организатор A.А. Organization) рекламируются выступления The Ukrainian National Ballet of Odessa с балетами П. Чайковского. Однако одесский театр не имеет к ним отношения.

"Официально сообщаем и подчеркиваем, что данная труппа никакого отношения к Одесской национальной опере не имеет. Руководство The Ukrainian National Ballet of Odessa использует сходство в названии, видеоматериалы наших спектаклей и ложную информацию в рекламе, чем вводит в заблуждение зрителей, дискредитируя славное Одесской оперы", — говорится в сообщении.

На неоднократные обращения по поводу прекращения этой противоправной и антиукраинской деятельности руководство The Ukrainian National Ballet of Odessa должным образом не реагирует. Кроме того, несмотря на все призывы бойкотировать репертуар российских композиторов, организаторы отказываются удалять балеты. По просьбе руководства Одесской оперы Посол Украины во Франции господин Вадим Омельченко обратился с письмом к Министру культуры Франции мадам Риммы Абдул Маяк.

"В условиях масштабной войны, которую россия ведет в Украине, российско-украинское художественное сотрудничество невозможно. Мы благодарны французским друзьям за возможность представлять украинскую культуру. Поэтому просим Вас, уважаемая госпожа Министр, принять все меры для недопущения выступлений труппы "Украинский национальный балет" Одессы "в городах Франции, чтобы не дискредитировать имя Украинского Государства и не путать настоящую украинскую культуру с российской пропагандой", — говорится в письме.

