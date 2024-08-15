Бійці з Одещини взяли у полон колону росіян: відео

Українські бійці з Одещини беруть у полон росіян. Фото: скриншот

На Курському напрямку російські військові не перестають потрапляти у полон наших сміливих бійців. Так, хлопці з Кілії Одеської області опублікували відео, на якому беруть у полон колону ворогів.

Відео у четвер, 15 серпня, на своєму Телеграм-каналі опублікував громадський діяч Сергій Стерненко.

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"Легендарне відео, як кілійці беруть 30 пі****в у полон!" — говорить автор запису.

Колонну з близько тридцяти росіян супроводжують декілька воїнів Сил оборони України по боках — слідкують за рухами ворогів. Бійці ж країни-агресорки йдуть у шеренгу із піднятими руками та чітко дотримуються наказів ЗСУ.