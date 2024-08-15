Бойцы из Одесщины взяли в плен колонну россиян: видео

Колонна пленных на Курщине — воины с Одесчины показали, как сдаются россияне
15 августа 2024 11:58
Украинские бойцы с Одесчины пленяют россиян. Фото: скриншот
На Курском направлении российские военные не перестают попадать в плен наших смелых бойцов. Так, ребята из Килии Одесской области опубликовали видео, на котором пленяют колонну врагов.
Видео в четверг, 15 августа, на своем Телеграм-канале опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.
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"Легендарное видео, как килийцы берут 30 пи****в в плен!" – говорит автор записи.
Колонну из тридцати россиян сопровождают несколько воинов Сил Обороны Украины по бокам — следят за движениями врагов. Бойцы же страны-агрессорки идут в шеренгу с поднятыми руками и четко следуют приказам ВСУ.
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