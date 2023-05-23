Командир батальйону в Одесі спричинив збитки на понад пів мільйона

Затримання військовослужбовця. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронні органи в Одесі викрили командира одного з батальйонів Міністерства оборони України, який спричинив збитки у розмірі понад пів мільйона гривень. Військовослужбовець зловживав своїм посадовим положенням, закупивши парко-гаражне обладнання за мільйон гривень, хоча його ринкова вартість становила лише трохи більш як 300 тисяч.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Згідно з розслідуванням, командир батальйону доручив двом своїм підлеглим моніторити цінові пропозиції для закупівлі парко-гаражного обладнання з метою визначення найбільш вигідних пропозицій. Однак, попри те, що їм було повідомлено про реальну ринкову вартість обладнання, яка становила близько 300 тисяч гривень, командир настояв на тому, щоб переможцем у процедурі закупівлі була ФОП, пропонуючи ціну в 1 000 000 гривень.

А на заперечення підлеглих повідомив, що у разі не виконання зазначеної вимоги, ним будуть створені штучні перешкоди під час подальшого проходження військової служби, зокрема шляхом відрядження військовослужбовців у район проведення активних бойових дій.

Складання та підписання невигідного договору про закупівлю парко-гаражного обладнання призвело до відрахування з бюджету суми, що перевищувала ринкову вартість на понад 600 тисяч гривень, і спричинило збитки Міністерству оборони України.

Яке покарання чекає на військовослужбовця

Правоохоронні органи повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину згідно зі статтею 191 Кримінального кодексу України. За розтрату чужого майна великими розмірами шляхом зловживання посадовою особою в умовах воєнного стану, винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років та заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

Нагадаємо, в Одеській області затримали злочинну групу, яка "привласнила" базу відпочинку на березі моря. Організатора схеми викрили правоохоронці.