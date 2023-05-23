Командир батальона в Одессе нанес убытки более полумиллиона

Задержание военнослужащего. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранительные органы в Одессе разоблачили командира одного из батальонов Министерства обороны Украины, нанесшего ущерб в размере более полумиллиона гривен. Военнослужащий злоупотреблял своим должностным положением, закупив парко-гаражное оборудование за миллион гривен, хотя его рыночная стоимость составляла чуть более 300 тысяч.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Согласно расследованию, командир батальона поручил двум своим подчиненным мониторить ценовые предложения по закупке парко-гаражного оборудования с целью определения наиболее выгодных предложений. Однако несмотря на то, что им было сообщено о реальной рыночной стоимости оборудования, которая составляла около 300 тысяч гривен, командир настоял на том, чтобы победителем в процедуре закупки была ФЛП, предлагая цену в 1 000 000 гривен.

А на отрицание подчиненных сообщил, что в случае не выполнения указанного требования, им будут созданы искусственные препятствия при дальнейшем прохождении военной службы, в том числе путем командировки военнослужащих в район проведения активных боевых действий.

Составление и подписание невыгодного договора о закупке парко-гаражного оборудования привело к отчислению из бюджета суммы, превышающей рыночную стоимость более чем на 600 тысяч гривен, и повлекло ущерб Министерству обороны Украины.

Какое наказание ждет военнослужащего

Правоохранительные органы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления согласно статье 191 Уголовного кодекса Украины. За растрату чужого имущества большими размерами путем злоупотребления должностным лицом в условиях военного положения, виновнику грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Напомним, в Одесской области задержали преступную группу, которая "присвоила" базу отдыха на берегу моря. Организатора схемы разоблачили правоохранители.