Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Командир батальона в Одессе нанес убытки более полумиллиона arrow

Командир батальона в Одессе нанес убытки более полумиллиона

23 мая 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Командир батальона в Одессе нанес убытки более полумиллиона
Задержание военнослужащего. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранительные органы в Одессе разоблачили командира одного из батальонов Министерства обороны Украины, нанесшего ущерб в размере более полумиллиона гривен. Военнослужащий злоупотреблял своим должностным положением, закупив парко-гаражное оборудование за миллион гривен, хотя его рыночная стоимость составляла чуть более 300 тысяч.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Согласно расследованию, командир батальона поручил двум своим подчиненным мониторить ценовые предложения по закупке парко-гаражного оборудования с целью определения наиболее выгодных предложений. Однако несмотря на то, что им было сообщено о реальной рыночной стоимости оборудования, которая составляла около 300 тысяч гривен, командир настоял на том, чтобы победителем в процедуре закупки была ФЛП, предлагая цену в 1 000 000 гривен.

А на отрицание подчиненных сообщил, что в случае не выполнения указанного требования, им будут созданы искусственные препятствия при дальнейшем прохождении военной службы, в том числе путем командировки военнослужащих в район проведения активных боевых действий.

Составление и подписание невыгодного договора о закупке парко-гаражного оборудования привело к отчислению из бюджета суммы, превышающей рыночную стоимость более чем на 600 тысяч гривен, и повлекло ущерб Министерству обороны Украины.

Какое наказание ждет военнослужащего

Правоохранительные органы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления согласно статье 191 Уголовного кодекса Украины. За растрату чужого имущества большими размерами путем злоупотребления должностным лицом в условиях военного положения, виновнику грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Напомним, в Одесской области задержали преступную группу, которая "присвоила" базу отдыха на берегу моря. Организатора схемы разоблачили правоохранители.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас