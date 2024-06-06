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Командири та штурмовики — миколаївські морпіхи захопили у Вовчанську полонених

6 червня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Миколаївські морпіхи взяли у полон росіян
Полонені росіяни. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Українські військові продовжують відбивати натиск ворога на півночі Харківської області. Так, миколаївська бригада піхотинців взяла у полон кількох ворожих солдатів та офіцерів, серед яких були командири рот. 

Про це повідомили у пресслужбі 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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Як спіймали ворога

Бійці Сил оборони здійснили успішну контратаку на ворожі позиції на околицях одного з населених пунктів Харківщини. Їм вдалося оточити групу штурмовиків, які розповіли деталі своєї операції. 

"В ході блискавичної контратаки морпіхів-білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків. Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень", — йдеться у повідомленні.

Знайти та стежити за ворожими позиціями вдалося за допомогою дронів-камікадзе, які щоденно допомагають військовим на фронті. Наразі усіх окупантів вивезли до спеціальних місць базування. 

Більше про втрати окупантів

Ми писали, що українські бійці уразили рейдовий буксир росіян зранку 6 червня "Сатурн". Це сталось біля берегів Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму.  

Також ми писали, що у місті Новошахтинськ Ростовської області спалахнув нафтопереробний завод. Пожежа почалася вночі 6 червня, після серії вибухів та атак дронами-камікадзе. 

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