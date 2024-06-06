Миколаївські морпіхи взяли у полон росіян

Полонені росіяни. Фото: скриншот

Українські військові продовжують відбивати натиск ворога на півночі Харківської області. Так, миколаївська бригада піхотинців взяла у полон кількох ворожих солдатів та офіцерів, серед яких були командири рот.

Про це повідомили у пресслужбі 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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Бійці Сил оборони здійснили успішну контратаку на ворожі позиції на околицях одного з населених пунктів Харківщини. Їм вдалося оточити групу штурмовиків, які розповіли деталі своєї операції.

"В ході блискавичної контратаки морпіхів-білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків. Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень", — йдеться у повідомленні.

Знайти та стежити за ворожими позиціями вдалося за допомогою дронів-камікадзе, які щоденно допомагають військовим на фронті. Наразі усіх окупантів вивезли до спеціальних місць базування.

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