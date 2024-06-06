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Командиры и штурмовики — николаевские морпехи захватили в Волчанске пленных

6 июня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Николаевские морпехи взяли в плен россиян
Пленные россияне. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские военные продолжают отражать натиск врага на севере Харьковской области. Так, николаевская бригада пехотинцев взяла в плен нескольких вражеских солдат и офицеров, среди которых были командиры рот.

Об этом сообщили в пресс-службе 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

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Бойцы Сил обороны совершили успешную контратаку на вражеские позиции в окрестностях одного из населенных пунктов Харьковщины. Им удалось окружить группу штурмовиков, рассказавших детали своей операции.

"В ходе молниеносной контратаки морпехов-белинковцев в Волчанске нашими воинами была взята в плен группа российских штурмовиков. Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев с российских застенков", — говорится в сообщении.

Найти и следить за вражескими позициями удалось с помощью дронов-камикадзе, ежедневно помогающих военным на фронте. Сейчас всех окупантов вывезли в специальные места базирования.

Больше о потерях окупантов

Мы писали, что украинские бойцы поразили рейдовый буксир россиян с утра 6 июня "Сатурн". Это произошло у берегов Евпатории, что у временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что в Новошахтинске Ростовской области вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Пожар начался ночью, 6 июня, после серии взрывов и атак дронами-камикадзе.

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