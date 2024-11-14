Командири ЧФ з родинами виїхали з Криму

Порт Севастополя. Фото: АТЕШ

Загибель начальника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту Росії Валерія Транковського викликала паніку серед окупантів. Частина керівного складу флоту після цього перебралася до Новоросійську.

Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Втекли з родинами

За словами речника, неможливо гарантовано сказати, де саме зараз перебуває командування флоту, але очевидно, що офіцери хвилюються і прагнуть залишити Крим. Тим більше, що фактично і флот, і особовий склад зараз знаходяться у Новоросійську.

"Я б на їхньому місці почав би хвилюватися звісно. Так, якась частина керівного складу звісно має бути вже і в Новоросійську, так само як і деякі родини військовослужбовців вже фактично переїхали до Новоросійська вимушено", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Серйозна втрата для окупантів

Речник ВМС пояснив, що загибель Валерія Транковського є серйозним ударом для ворога. Адже начальник штабу — це людина, яка керує всіма процесами й на якій фактично тримається вся структура.

"Командувач ухвалює доленосні рішення, загальну стратегію і тактику, але вся штабна робота лежить на начальникові штабу. Це людина, яка можна сказати, є незамінною", — говорить Дмитро Плетенчук.

Він також підкреслив, що знайти рівноцінну заміну Транковському буде складно через специфіку роботи та необхідність відповідного рівня підготовки і навичок.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела успішну ліквідацію російського керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту Валерія Транковського. Він помер внаслідок підриву вибухівки у власному автомобілі. Також ми повідомляли, що російські кораблі у Чорному морі зараз не можуть здійснювати обстріли українських міст.