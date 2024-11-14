Чорноморський флот РФ не може обстрілювати Одесу — подробиці

Російський військовий корабель у порту. Фото: ілюстративне/росЗМІ

Російські військові кораблі фактично припинили виходити в акваторію Чорного моря через зміну погодних умов. Втім, небезпека залишається через наявність ворожої авіації.

Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Позитив для України

За словами речника, у складі Чорноморського флоту РФ немає кораблів-ракетоносіїв з універсальними пусковими установками. На озброєнні більш застарілі моделі.

"Це є позитивним моментом для нас. Окрім того, саме розташування Новоросійської бухти є не найкращим з точки зору географії. Там доволі складна навігація у період штормів, який зараз розпочався і буде фактично до середини весни тривати", — розповів Дмитро Плетенчук.

Крім того, основні судноремонтні потужності Росії залишаються у тимчасово окупованому Криму. Росіяни бояться заводити туди пошкоджені судна через загрозу українських ударів. Ускладнює положення ворожого флоту також закрита протока Босфор.

"Можемо згадати, як у 2022 році вони панували у частині Чорного моря. А станом на зараз це фактично неможливо", — резюмує Дмитро Плетенчук.

Небезпека у небі

Російські кораблі вже не використовуються для обстрілів українських міст. Але їхню функцію фактично перебрали літаки. Присутність авіації ворога в акваторії Чорного та Азовського морів залишається проблемою для України.

"Та акваторія, яку ми від них звільнили, вона досі залишається сірою зоною через це. Росіяни використовують повітряний простір Чорного моря для нанесення повітряних ударів", — говорить Дмитро Плетенчук.

Раніше ми розповідали, чому українці стали менше атакувати російські кораблі. Також ми писали, скільки ворожих кораблів залишилося у тимчасово окупованому Криму.