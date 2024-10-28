Скільки російських кораблів лишилося у Севастополі

Бухта у Севастополі. Фото: АТЕШ

У Стрілецькій бухті Севастополя залишилися лише декілька бойових катерів і два допоміжні судна. Решта залишили Крим через страх перед ударами ЗСУ.

Про це повідомили у партизанському русі "АТЕШ".

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Залишки флоту

Партизани упродовж тижня проводили розвідку стоянок російських військових кораблів у Севастополі. За їхньою інформацією, зараз у порту перебувають три бойові катери, буксир "СБ-36" та рятувальний корабель "Шахтар".

"Усі судна окупанти активно використовують у військових цілях. Однак це лише блякла тінь того флоту, який базувався тут до початку активних та результативних ударів Сил оборони України, у яких не останню роль відіграли наші агенти руху", — повідомили учасники "АТЕШ".

Які російські кораблі Україна потопила та пошкодила за час війни

Україна продовжує завдавати ударів по російському флоту. Військові успішно потопили кілька важливих кораблів РФ, зокрема:

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант"). Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт"). Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М). Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М"). Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка"). Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чорноморський флот РФ остаточно залишив Крим. Крім того, стало відомо, навіщо росіяни виводять військові кораблі з бази у Новоросійську.