Сколько российских кораблей осталось в Севастополе

Сколько кораблей России осталось в Крыму — данные партизан
В Стрелковой бухте Севастополя остались лишь несколько боевых катеров и два вспомогательных судна. Остальные покинули Крым из-за страха перед ударами ВСУ.
Об этом сообщили в партизанском движении "АТЕШ".
Остатки флота
Партизаны в течение недели проводили разведку стоянок русских военных кораблей в Севастополе. По их информации, сейчас в порту находятся три боевых катера, буксир "СБ-36" и спасательный корабль "Шахтер".
"Все суда кафиры активно используют в военных целях. Однако это лишь блекла тень того флота, который базировался здесь до начала активных и результативных ударов Сил обороны Украины, в которых не последнюю роль сыграли наши агенты движения", — сообщили участники "АТЕШ".
Какие российские корабли Украина потопила и повредила за время войны
Украина продолжает наносить удары по российскому флоту. Военные успешно потопили несколько важных кораблей РФ, в частности:
Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант"). Флагман Черноморского флота РФ, поражен двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.
Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт"). Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.
Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М). Потоплен на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.
Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М"). Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.
Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка"). Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.
Напомним, ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ окончательно покинул Крым. Кроме того, стало известно, зачем россияне выводят военные корабли из базы в Новороссийске.
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