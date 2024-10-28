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Сколько кораблей России осталось в Крыму — данные партизан

28 октября 2024 16:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сколько российских кораблей осталось в Севастополе
Бухта в Севастополе. Фото: АТЕШ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Стрелковой бухте Севастополя остались лишь несколько боевых катеров и два вспомогательных судна. Остальные покинули Крым из-за страха перед ударами ВСУ.

Об этом сообщили в партизанском движении "АТЕШ".

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Остатки флота

Партизаны в течение недели проводили разведку стоянок русских военных кораблей в Севастополе. По их информации, сейчас в порту находятся три боевых катера, буксир "СБ-36" и спасательный корабль "Шахтер".

"Все суда кафиры активно используют в военных целях. Однако это лишь блекла тень того флота, который базировался здесь до начала активных и результативных ударов Сил обороны Украины, в которых не последнюю роль сыграли наши агенты движения", — сообщили участники "АТЕШ".

Какие российские корабли Украина потопила и повредила за время войны

Украина продолжает наносить удары по российскому флоту. Военные успешно потопили несколько важных кораблей РФ, в частности:

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант"). Флагман Черноморского флота РФ, поражен двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт"). Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М). Потоплен на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М"). Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка"). Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Напомним, ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ окончательно покинул Крым. Кроме того, стало известно, зачем россияне выводят военные корабли из базы в Новороссийске.

флот корабль Россия Одесса Крым война

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