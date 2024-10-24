Навіщо росіяни проводять маневри у Чорному морі

Російський військовий корабель. Фото: росЗМІ

Єдиним можливим пунктом базування для російського Чорноморського флоту залишився Новоросійськ. Але й там кораблі ворога не почуваються у безпеці. Тому вони регулярно тренуються залишати базу.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Додаткова розвага

За словами речника, спостерігалося декілька масових виходів російських військових кораблів з Новоросійська. Однак досить швидко вони так само масово поверталися на базу.

"У росіян з'явилася додаткова розвага — терміново базу покидати. Тренуються вони так. Тому що, звичайно, я так розумію, у них побоювання, що вони можуть бути уражені безпосередньо в пункті базування", — розповів Дмитро Плетенчук.

Ніде сховатися

Речник ВМС зазначив, що інших пунктів базування Чорноморський флот РФ не має. Принаймні, таких, де б він міг почуватися у безпеці від ударів ЗСУ.

"Про Азовське море наразі взагалі не йдеться. Залишилася у них одна локація. Інші пункти базування є більш відкритими і менш безпечними для росіян", — пояснив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російський флот остаточно залишив Крим. Ремонтні доки і гавані Севастополя стоять порожні. Також у ВМС пояснили, навіщо росіяни виводять ракетоносії у Чорне море.