Зачем россияне проводят маневры в Черном море

Российский военный корабль. Фото: росСМИ

Единственным возможным пунктом базирования для российского Черноморского флота остался Новороссийск. Но и там корабли врага не чувствуют себя в безопасности. Потому они регулярно тренируются покидать базу.

Об этом в эфире марафона "Єдині новини" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Дополнительное развлечение

По словам спикера, наблюдалось несколько массовых выходов российских военных кораблей из Новороссийска. Однако довольно быстро они также массово возвращались на базу.

"У россиян появилось дополнительное развлечение — срочно базу покидать. Тренируются они так. Потому что, конечно, я так понимаю, у них опасения, что они могут быть поражены непосредственно в пункте базирования", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Негде спрятаться

Спикер ВМС отметил, что других пунктов базирования у Черноморского флота РФ нет. По крайней мере, таких, где он мог бы чувствовать себя в безопасности от ударов ВСУ.

"Об Азовском море пока вообще речь не идет. Осталась у них одна локация. Другие пункты базирования более открыты и менее безопасны для россиян", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, на днях стало известно, что российский флот окончательно покинул Крым. Ремонтные доки и гавани Севастополя пустуют. Также в ВМС объяснили, зачем россияне выводят ракетоносители в Черное море.