Зачем россияне проводят маневры в Черном море

Постоянно под прицелом — стала известна причина маневров россиян в Черном море
Единственным возможным пунктом базирования для российского Черноморского флота остался Новороссийск. Но и там корабли врага не чувствуют себя в безопасности. Потому они регулярно тренируются покидать базу.
Об этом в эфире марафона "Єдині новини" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Дополнительное развлечение
По словам спикера, наблюдалось несколько массовых выходов российских военных кораблей из Новороссийска. Однако довольно быстро они также массово возвращались на базу.
"У россиян появилось дополнительное развлечение — срочно базу покидать. Тренируются они так. Потому что, конечно, я так понимаю, у них опасения, что они могут быть поражены непосредственно в пункте базирования", — рассказал Дмитрий Плетенчук.
Негде спрятаться
Спикер ВМС отметил, что других пунктов базирования у Черноморского флота РФ нет. По крайней мере, таких, где он мог бы чувствовать себя в безопасности от ударов ВСУ.
"Об Азовском море пока вообще речь не идет. Осталась у них одна локация. Другие пункты базирования более открыты и менее безопасны для россиян", — пояснил Дмитрий Плетенчук.
Напомним, на днях стало известно, что российский флот окончательно покинул Крым. Ремонтные доки и гавани Севастополя пустуют. Также в ВМС объяснили, зачем россияне выводят ракетоносители в Черное море.
Читайте Новини.LIVE!