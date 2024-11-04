Чому ЗСУ стали рідше атакувати кораблі РФ

Російський військовий корабель у порту. Фото: ілюстративне/росЗМІ

Атак ЗСУ на російські військові кораблі поменшало. Це результат попередніх успішних ударів українських захисників по Чорноморському флоту агресора.

Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" із позивним Тринадцятий.

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За словами військового, наразі Чорноморський флот РФ повністю заблокований і не виконує свої функції. Це пов'язано з тим, що росіяни бояться використовувати кораблі, щоби не потрапити під удар Сил оборони України.

"Пам'ятаєте, коли вони блокували зерновий коридор, коли наша портова інфраструктура була повністю заблокована? Зараз ми зробили це з ними", — пояснює Тринадцятий.

Користь для України

Росіяни не тільки не можуть використовувати флот для ударів по Україні, але й витрачають величезні кошти на обслуговування кораблів, які простоюють на базах. Адже судна треба ремонтувати, обслуговувати, годувати моряків.

"Я сумую трохи за часами, коли можна було щось вполювати у відкритому морі, це захоплююче і цікаво — але ми зараз пожинаємо плоди своєї роботи", — зазначив Тринадцятий.

Які російські кораблі знищила Україна

З початку війни Україна успішно знищила кілька важливих ворожих кораблів, зокрема ракетний крейсер "Москва", малий ракетний корвет "Аскольд", ракетний катер "Івановєц", корвет "Серпухов" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Ці перемоги стали ключовими для ослаблення російської присутності в Чорному морі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки російських кораблів залишилися у Криму. Також стало відомо, навіщо ворог тренується евакуювати флот з Новоросійська.