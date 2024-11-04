Почему ВСУ стали реже атаковать корабли РФ

Российский военный корабль в порту. Фото: иллюстративное/росСМИ

Атак ВСУ на российские военные корабли стало меньше. Это результат предварительных успешных ударов украинских защитников по Черноморскому флоту агрессора.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным Тринадцатый.

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По словам военного, Черноморский флот РФ полностью заблокирован и не выполняет свои функции. Это связано с тем, что россияне боятся использовать корабли, чтобы не попасть под удар сил обороны Украины.

"Помните, когда они блокировали зерновой коридор, когда наша портовая инфраструктура была полностью заблокирована? Сейчас мы сделали это с ними", — объясняет Тринадцатый.

Польза для Украины

Россияне не только не могут использовать флот для ударов по Украине, но и тратят огромные средства на обслуживание простаивающих на базах кораблей. Ведь суда нужно ремонтировать, обслуживать, кормить моряков.

"Я скучаю немного по временам, когда можно было что-то подстрелить в открытом море, это увлекательно и интересно — но мы сейчас пожинаем плоды своей работы", — отметил Тринадцатый.

Какие российские корабли уничтожила Украина

С начала войны Украина успешно уничтожила несколько важных вражеских кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", малый ракетный корвет "Аскольд", ракетный катер "Ивановец", корвет "Серпухов" и подлодка "Ростов-на-Дону". Эти победы стали ключевыми для ослабления русского присутствия в Черном море.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько российских кораблей осталось в Крыму. Также стало известно, зачем враг тренируется эвакуировать флот из Новороссийска.